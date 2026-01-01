Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

Tijdens de vorige editie, in juni van vorig jaar, werden daarvoor meer dan 340 rijbewijzen ingetrokken. De aftrap van het controleweekend werd deze namiddag gegeven aan de A8 in Halle. De acties blijven nodig, want na amper een half uur lopen bij de controle al twee bestuurders tegen de lamp.

“Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen en heeft vaak onomkeerbare gevolgen. Wie zich verantwoord gedraagt, redt sowieso levens”, zegt Jürgen Cupper van de federale wegpolitie. “De actie is zowel preventief als repressief. We tonen de weggebruikers dat we blijven controleren, maar halen ook bestuurders onder invloed uit het verkeer. We zien een positieve trend in alcohol, maar drugs blijft een groot probleem.”