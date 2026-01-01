Wijk Faubourg neemt afscheid van ontwijde Sint-Wivinakerk: “Wat rest, is vooral herinnering”

Decennialang vormde de Sint-Wivinakerk het hart van de Vilvoordse arbeiderswijk Faubourg, maar heeft sinds enkele jaren geen religieuze functie meer. “Ze werd gebouwd in 1922 en was bedoeld als voorlopige kerk, maar werd nooit vervangen en groeide uit tot een geliefde plek voor de buurt", vertelt Ludo De Groef van de Kerkfabriek Vilvoorde-centrum. “Het gebouw staat wel al een tijdje leeg. Al sinds 2018 gaan er geen vieringen meer door”, zegt pastoor Geert Aelbrecht.

De kerk werd vorig jaar nog het slachtoffer van zwaar vandalisme. “Heiligenbeelden werden omgegooid, schilderijen beschadigd met stenen en voorwerpen werden vernield of zijn verdwenen. De schade was groot”, zegt De Groef. “Het heeft heel wat moeite gekost om de sporen op te ruimen en de kerk terug toonbaar te maken. Waardevolle liturgische stukken waren gelukkig eerder al in veiligheid gebracht. Wat rest, is vooral herinnering – tastbaar gemaakt in objecten.”