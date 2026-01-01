Vannacht wijzigt verkeerssituatie op viaduct van Vilvoorde: “Ook op buitenring over versmalde rijstroken”

Normaal moesten de markeringen vorige week al aangebracht worden, maar dat ging toen niet door de sneeuw en het vele strooizout op autosnelweg. De werken aan de buitenring beginnen met het afschrapen van het wegdek op de pechstrook, om daarna een hangstelling te plaatsen. “Mensen zullen in eerste instantie niet heel veel zien op viaduct, maar we werken de klok rond aan de binnenkant en de onderkant van het viaduct”, zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap.

De Werkvennootschap verwacht – zeker in het begin – extra hinder. “Het zal ongeveer gelijkaardig zijn aan de binnenring. Het verkeer zal enkele minuten moeten aanschuiven tot aan het viaduct en dan over versmalde rijstroken moeten rijden. De grote hinder zal voor begin 2027 zijn, wanneer we een rijstrook in één van de twee rijrichtingen zullen moeten schrappen”, zegt Struyf.

Op de binnenring, richting Zaventem, blijft de verkeerssituatie ongewijzigd. Ook het bestaande weekendverbod voor zwaar verkeer blijft er van kracht.