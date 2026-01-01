Het viaduct van Vilvoorde

Vannacht wijzigt verkeerssituatie op viaduct van Vilvoorde: “Ook op buitenring over versmalde rijstroken”

Vannacht worden op het viaduct van Vilvoorde richting Gent nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Dat is nodig omdat de werken aan het viaduct uitbreiden naar de buitenring. Het verkeer zal er net als op de binnenring over drie versmalde rijstroken moeten en er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Normaal moesten de markeringen vorige week al aangebracht worden, maar dat ging toen niet door de sneeuw en het vele strooizout op autosnelweg. De werken aan de buitenring beginnen met het afschrapen van het wegdek op de pechstrook, om daarna een hangstelling te plaatsen. “Mensen zullen in eerste instantie niet heel veel zien op viaduct, maar we werken de klok rond aan de binnenkant en de onderkant van het viaduct”, zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap.

De Werkvennootschap verwacht – zeker in het begin – extra hinder. “Het zal ongeveer gelijkaardig zijn aan de binnenring. Het verkeer zal enkele minuten moeten aanschuiven tot aan het viaduct en dan over versmalde rijstroken moeten rijden. De grote hinder zal voor begin 2027 zijn, wanneer we een rijstrook in één van de twee rijrichtingen zullen moeten schrappen”, zegt Struyf.

Op de binnenring, richting Zaventem, blijft de verkeerssituatie ongewijzigd. Ook het bestaande weekendverbod voor zwaar verkeer blijft er van kracht.

Meest bekeken

Boeren protesteren tegen het Mercosur-handelsakkoord
Economie
Mobiliteit

Boze boeren blokkeren op- en afrittencomplex in Ternat: “Kijk eerst naar Belgische producten”

BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Atousa en haar papa proberen te tevergeefs familie in Iran te bereiken
Samenleving

Beerselse Atousa over protesten in haar thuisland Iran: “De wereld moet weten wat daar gebeurt”

Barry Callebaut
Justitie

Zes maanden cel voor ex werknemer Barry Callebaut voor downloaden vertrouwelijke documenten

De politie is op zoek naar deze man die betrapt werd op voyeurisme in de damestoiletten van het treinstation in Liedekerke
Justitie

Opsporingsbericht: politie zoekt man die gluurde in damestoiletten station Liedekerke

Meer nieuws uit de regio

In Vilvoorde doet Cargill onderzoek naar de voeding van morgen
Economie

Cargill investeert 45 miljoen euro in onderzoekscentrum in Vilvoorde: “Voeding van morgen ontwikkelen”

De trajectcontroles in Asse doen hun werk
Mobiliteit
Politiek

Vlaanderen pakt trajectcontroles aan in nieuw verkeersveiligheidsplan: "Terug naar de essentie"

maa 12 jan
AZ Jan Portaels gaat nauwer samenwerken met AZ Sint Maarten
Samenleving
Vlaamse Rand

AZ Jan Portaels gaat nauw samenwerken met Mechels ziekenhuis rond oncologische zorg: “Kankerpatiënten beter helpen”

maa 12 jan
Winters Vilvoorde
Samenleving

Winters Vilvoorde krijgt positieve evaluatie: “Richting 10.000 bezoekers”

zat 10 jan
Tijdens SInt-Antonius wordt een varkenskop verloot
Samenleving
Cultuur

Houtem maakt zich op voor Sint-Antoniusfeest: "Een borrel en een versnapering"

vrij 9 jan