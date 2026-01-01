Boeren protesteren tegen het Mercosur-handelsakkoord

Boze boeren blokkeren op- en afrittencomplex in Ternat: “Kijk eerst naar Belgische producten”

Boze boeren hebben dinsdag tijdens de spits het op- en afrittencomplex in Ternat geblokkeerd. Daarmee protesteren ze tegen het Mercosur-handelsakkoord.

Een dag nadat boeren de toegang tot vrachtluchthaven Brucargo in Melsbroek blokkeerden, werpen ze een blokkade op aan het op- en afrittencomplex in Ternat. Rond 18 uur kwamen de eerste tractoren toe om de Assesteenweg en op- en afritten te blokkeren. “Er werden avond boerenprotesten verwacht en die zijn er ook gekomen”, laat de politiezone TARL weten. “We vragen de omgeving tot 20 uur te vermijden.”

De jonge boeren protesteren tegen het handelsakkoord Mercosur, dat handel met Zuid-Amerikaanse landen eenvoudiger en goedkoper maakt. De landbouwers wijzen erop dat de producten van hun Zuid-Amerikaanse collega's niet aan dezelfde normen moeten voldoen en zeggen dat het akkoord de volksgezondheid zal schaden. Eén van de protesterende boeren is de jonge Clayton uit Roosdaal. “Ik wil dat er meer naar eigen producten uit België eerst gekeken wordt en niet naar vlees uit het buitenland”, besluit hij.

“Er moet eerst naar de landbouwproducten uit België gekeken worden en niet naar vlees uit het buitenland.”

- Clayton, protesterende boer uit Roosdaal

