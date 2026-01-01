Tom Vrijders stopt na 5 jaar als coach van BC Asse-Ternat: "Zware beslissing"

“Wie mij kent, weet wat basketbal en meer specifiek coaching voor mij betekent. Het is op dit niveau een intense passie die ik tot nu toe met 100% drive heb mogen uitvoeren. Ik ben als coach gegroeid in die jaren en heb het privilege gehad om met een groep spelers te kunnen werken met de wie de relatie uitstekend is. Het is echt een vriendengroep geworden, maar ik voel dat ik even moet loskoppelen. Ik wil wegstappen van iets moois en niet het gevoel hebben van ‘het seizoen te veel’. De beslissing woog zwaar want ik leef voor basketbal. Toch is het moment gekomen voor mij om deze groep even te lossen en over te laten aan iemand anders. Ik ga nog vijf maanden alles geven om een zo hoog mogelijke plaats te bemachtigen”, verklaart Vrijders zijn keuze.

Kapitein Elias Goyens schrok bij het horen van de beslissing van coach Vrijders: “Bij ons leefde dat gevoel van ‘het seizoen teveel’ toch een stuk minder. Vorig seizoen was dan wel een moeilijker seizoen voor het team, maar nooit was er twijfel aan elkaars kwaliteiten. Tom legde al vanaf het begin zijn hart en ziel in de rol als coach van onze ploeg. Zijn aanstekelijk enthousiasme en onuitputtelijke energie brachten steeds het beste in de spelers naar boven. Hij stond niet boven de ploeg, maar er middenin, als één van ons.”

Gestart als jeugdspeler

Tom Vrijders startte als jeugdspeler in 1994 bij het toenmalige DV8 Asse en was al snel actief als jeugdcoach. Op 35-jarige leeftijd nam hij bij Asse-Ternat de fakkel over van Toon Labbeke in 1e landelijke, wat van hem de jongste coach van de reeks maakte. Spelers als Kevin Anneessens en de broers Elias en Jan Goyens zijn al 10 jaar of meer actief in de A-kern en bloeiden open onder Tom. Vrijders promoveerde in 2022 naar Top Division na een zinderende overwinning in de laatste seconden thuis tegen Hansbeke. Een moment dat in alle ogen van de Asse-Ternat fans gegrift staat.

In het eerste seizoen in TDM2 behaalde het team de 11e plaats en in het seizoen 23/24 eindigde Asse-Ternat op de 5e plaats: de hoogst genoteerde plek ooit in de geschiedenis van de club. Vorig seizoen verliep moeilijker door vele blessures en was de 11e plek het hoogst haalbare.

De toekomst

Vrijders is al lang lid van de sportieve cel en blijft dat ook. Het bestuur is momenteel in onderhandeling met de coach over een nieuwe rol binnen de club.