Volleybalbroers Janssen spelen op dezelfde positie bij Kruikenburg Ternat: "We maken elkaar beter"

Bij volleybalclub Kruikenburg Ternat, de nummer 2 in de derde nationale B, spelen twee broers samen. Wout en Robbe Janssen heten ze en allebei spelen ze op de libero-positie. Dat betekent dat ze naast broers ook concurrenten zijn van elkaar, maar tot familieruzies leidt dat niet. Integendeel, de 2 tillen elkaar naar een hoger niveau. Ring ging kijken naar de broers tijdens de match tussen Ternat en Baudour. Ternat won met 3-0.