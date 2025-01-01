Ternat verfijnt regels nu bouwpauze afloopt: "Verhinderen de appartementisering"

"Ons kompas"

De verfijnde bouwregels zijn onderdeel van meerjarenplan waarmee de gemeente op de proppen komt. “Het meerjarenplan vormt de stevige basis onder onze ambitie. Het is veel meer dan een document: het is ons kompas,” zegt burgemeester Ines Swaelens. “Meer tevredenheid, meer verbondenheid en meer toekomstkracht: dat is de richting die we de komende jaren samen volgen.”

In het plan wil Ternat het huidige aanbod, van het zwembad tot CC de Ploter, 'koesteren'. Voor de Ploter betekent dat een evolutie van een cultureel centrum naar een ontmoetingscentrum.

Daarnaast is er aandacht voor mobiliteit. De gemeente wil een toekomstvisie ontwikkelen voor de dorpscentra van Wambeek en Ternat, waar de kunst zal zijn om de mobiliteitsknoop te ontwarren. Ook komen er gerichte trajectcontroles - een maatregel die de verkeersveiligheid ten goede moet komen, benadrukt het gemeentebestuur. "Daarom koppelen we deze maatregel aan een sterke en brede communicatiecampagne, zodat iedereen weet waar en waarom er gecontroleerd wordt", klinkt het.