Het gemeentebestuur van Ternat

Ternat verfijnt regels nu bouwpauze afloopt: "Verhinderen de appartementisering"

In het meerjarenplan van Ternat zijn heldere regels rond bouwen, verdichten en de bescherming van open ruimte prioriteit. Aan het einde van 2025 loopt de omstreden bouwpauze voor grote projecten af, die in de vorige legislatuur tot een coalitiewissel leidde. De nieuwe meerderheid wil tegen 2040 1.000 nieuwe woningen erbij, daarom verfijnt het bestuur de bouwregels.

"Mooiste vorm van politiek"

De kern van het Ternatse bouwreglement is helder: wie bouwt of uitbreidt, betaalt naargelang het volume. Dat is het eenvoudige principe van de vernieuwde bouwbelasting in Ternat. Maar een gezin dat een nieuwe woning wil bouwen, zou ook al snel 3.000 euro bouwbelasting moeten betalen. Een voorstel van de oppositie bracht soelaas. "Wie een klein huis zet, kleiner dan 750 kubieke meter, moest al snel 3.000 euro betalen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Luc Wachtelaer, "dat vonden we niet correct en is niet de bedoeling. Daar heeft cd&v, met name Gunther Desmet, voorgesteld om die eerste 750 kubieke meter vrijstellen, en dat hebben we opgenomen. We versterken elkaar daar samen en de mooiste vorm van politiek in mijn ogen.

Grote bouwprojecten blijven dus ongewenst in Ternat. "We verhinderen de appartementisering, de grote blokken gaan we afremmen door die belasting", zegt Wachtelaer. "Ik denk voor een jonge inwoner het vandaag goedkoper zal zijn en dat er meer mogelijkheden zijn. Er kan bijgebouwd worden, want als je de markt heel krap maakt, een bouwpauze invoert, dan wordt alles duurder. Dat is ook niet de bedoeling."

"Ons kompas"

De verfijnde bouwregels zijn onderdeel van meerjarenplan waarmee de gemeente op de proppen komt. “Het meerjarenplan vormt de stevige basis onder onze ambitie. Het is veel meer dan een document: het is ons kompas,” zegt burgemeester Ines Swaelens. “Meer tevredenheid, meer verbondenheid en meer toekomstkracht: dat is de richting die we de komende jaren samen volgen.”

In het plan wil Ternat het huidige aanbod, van het zwembad tot CC de Ploter, 'koesteren'. Voor de Ploter betekent dat een evolutie van een cultureel centrum naar een ontmoetingscentrum.

Daarnaast is er aandacht voor mobiliteit. De gemeente wil een toekomstvisie ontwikkelen voor de dorpscentra van Wambeek en Ternat, waar de kunst zal zijn om de mobiliteitsknoop te ontwarren. Ook komen er gerichte trajectcontroles - een maatregel die de verkeersveiligheid ten goede moet komen, benadrukt het gemeentebestuur. "Daarom koppelen we deze maatregel aan een sterke en brede communicatiecampagne, zodat iedereen weet waar en waarom er gecontroleerd wordt", klinkt het.

