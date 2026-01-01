Assenaar Randy Oveneke wordt nieuwe coach Asse-Ternat: “Voortbouwen op wat er staat”

Vorige week geleden gaf coach Tom Vrijders aan na dit seizoen te stoppen als coach van Asse-Ternat. De club ging daarop op zoek naar een opvolger en vond die vrij snel in Randy Oveneke. Hij heeft een verleden als profspeler bij de Antwerp Giants, Spirou Charleroi, Excelsior Brussels en Kangoeroes Mechelen. Daarna werd Oveneke assistent-coach van de Antwerp Giants, Brussels en de nationale U18-ploeg. Volgend seizoen wordt hij dus hoofdcoach van Asse-Ternat.

“Ik leerde enorm veel bij van verschillende Belgische topcoaches de afgelopen vijf seizoenen en ben ze dankbaar voor de geboden kansen”, zegt Oveneke. “Het aanbod van Asse-Ternat kwam eigenlijk op een ideaal moment. Ik woon op vijf minuten wandelen van de sporthal in Asse en dat heeft toch een rol gespeeld. Ik werd net vader voor de derde keer en wil er ook zijn voor mijn gezin. Het feit dat de Heren A slechts twee keer trainen maakt de combinatie makkelijk, alhoewel het voor mij wel nieuw is.”

Oveneke is trouwens geen onbekende voor de club. Zijn zoon speelt er in de jeugd en hijzelf gaf er al specialisatietrainingen aan de jeugd. “Ik zag het team al aan het werk was onder de indruk van hoe ze bij een achterstand rustig bleven zoeken naar collectieve oplossingen”, zegt Oveneke. “Ik wil voortbouwen op wat er nu al staat dankzij Tom (Vrijders, red.). Ook de jeugdwerking vind ik belangrijk, die toch een sterke reputatie heeft, en ben benieuwd om op termijn die jeugd in te passen in de hoofdmacht. Ik kijk uit naar volgend seizoen.”