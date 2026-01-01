Zeldzaam noorderlicht kleurt hemel boven onze regio:

Adembenemend noorderlicht kleurt hemel boven onze regio: “Tartte alle verbeelding”

Wie gisteravond naar buiten keek, zal misschien gezien hebben dat de hemel roos, paars en groen kleurden. Het noorderlicht was bijzonder goed te zien in onze regio. "De kracht waarmee de kleuren opdoken en veranderden tartte alle verbeelding", klinkt het bij Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen.

Het noorderlicht ontstaat wanneer de zon kleine, geladen deeltjes de ruimte instuurt. Wanneer die de aarde bereiken, botsen de deeltjes met gassen zoals zuurstof en stikstof. Bij die botsing komt energie vrij in de vorm van licht. Het noorderlicht is een kleurrijk natuurfenomeen dat je vooral rond de poolcirkels goed kan zien, omdat de zonnedeeltjes door het magnetische veld van de aarde richting de polen geleid worden. Daarom wordt het noorderlicht ook wel poollicht genoemd.

“In deze periode – één tot twee jaar na het zonnemaximum – maken we ook bij ons kans dat om poollicht te zien, maar wat we vorige avond te zien kregen tartte alle verbeeldingen”, klinkt het bij Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. “Aanvankelijk zagen we eerder traag veranderende kleuren met onderaan groen en iets hoger aan de hemel rode kleuren, maar dan kwamen er plots enorm heldere blauwgroene banden en vlekken - waarbij vooral de enorme snelheid opviel waarmee deze opdoken en veranderden. Dat was werkelijk uniek.”

Het natuurfenomeen is het gevolg van een zware zonnestorm, de krachtigste die in bijna 20 jaar is waargenomen. Ook de komende nachten bestaat de kans dat je het noorderlicht kan spotten.

