Voedselbank Brussel-Brabant krijgt een derde minder middelen: “Dat terwijl de vraag blijft stijgen”

De voedselbanken in ons land moeten het vanaf dit jaar met 16 in plaats van 25 miljoen euro doen. Dat bijna de helft van het bedrag wegvaalt, is een gevolg van de besparingsronde bij de federale overheid. Voor de voedselbank in Brussel, dat via tal van sociale organisaties ook voedsel bedeelt in onze regio, gaat het budget van 4,5 naar 3 miljoen euro.

“Vandaag verdelen we zowat 2.000 tonen aan voeding per jaar, we schatten dat door de besparingen 6 tot 700 van af zal gaan”, zegt Luc Rogge van de Voedselbank Brussel-Brabant, dat tegelijkertijd de vraag naar voedselhulp ziet stijgen. “Er zijn twee mogelijkheden om dat op te vangen. Ofwel krijgen we meer voedsel van de producenten of vanuit de landbouw, ofwel moeten we voeding aankopen. Maar het geld daarvoor hebben we ook niet zomaar.”

Het zijn de sociale organisaties die het eten verdelen, die de impact van de besparing zullen voelen. “Dat terwijl de noden nog zullen groeien door de beperking van de werkloosheid in de duurt”, zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie voor Voedselbanken. “Dat kan ons in de problemen brengen, maar we zullen er alles aan doen om het aanbod op peil te houden en om mensen een mooi aanbod te geven dat aanvullend is voor hun dagelijkse voeding.”