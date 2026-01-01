Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven

Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven: “Andere kinderen inspireren”

Isis Otte uit Lennik is zeven jaar. Als kleuter diende haar rechterbeen geamputeerd te worden. Dat houdt Isis niet tegen om voluit te kiezen voor sport. Ze doet onder meer aan judo, zwemmen, turnen en yoga. Isis is één van de gezichten van een campagne van het Paralympisch Comité. Ze hoopt andere kinderen met een fysieke beperking te inspireren om ook voor hun dromen te gaan.

Isis werd geboren met een fysieke beperking. Het meisje miste een kuitbeen waardoor haar voetje onderontwikkeld was. Er volgden verschillende zware operaties waarbij het bij de laatste operatie misliep. Een kompres bleef achter in het gips waardoor de genezing niet verliep zoals verwacht. Als gevolg daarvan moest het been van Isis geamputeerd worden, ze was toen 3,5 jaar.

Isis liet het hoofd niet hangen, integendeel, haar passie voor sport groeide. Isis beoefent tal van sporten zoals judo, zwemmen, yoga en turnen. Het inspirerende verhaal van het Lenniks meisje viel het Paralympisch Comité op. Ze vroegen haar om één van de gezichten te zijn van de campagne ‘Parijs was nog maar de start’.

“Inspiratie is een kernwoord in de missie van het Belgian Paralympic Committee en de atleten van Paralympic Team Belgium. Daarom hebben we de campagne ‘Parijs was nog maar de start’ uitgewerkt, waarin vier kinderen centraal staan die geïnspireerd zijn door verschillende atleten van Paralympic Team Belgium tijdens de laatste Paralympische Spelen. Net als hun rolmodellen stralen ze zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen uit”, omschrijft het Paralympisch Comité de campagne.

Meest bekeken

De sneltram langs de A12 komt er niet.
Mobiliteit

Sneltram A12 definitief in de prullenbak: "Twee onteigeningen opnieuw te koop"

vrij 9 jan
De werken aan de Tervuursesteenweg beginnen maandag.
Mobiliteit

Werken aan Tervuursesteenweg maandag van start

vrij 9 jan
Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven
Sport

Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven: “Andere kinderen inspireren”

Nog 1 keer feest in oude witloofveiling van Kampenhout
Samenleving

Nog 1 keer feest in oude witloofveiling van Kampenhout voor gebouw tegen de vlakte gaat

zat 10 jan
BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

Meer nieuws uit de regio

De Lijn verbreekt het contract met de busmaatschappij die zonder geldigde verzekering leerlingen vervoerde.
Mobiliteit
Onderwijs

Busmaatschappij is contract met De Lijn kwijt na leerlingenvervoer zonder verzekering: "Adequaat gereageerd"

don 8 jan
De gevel van Huis Vossen in Lennik
Cultuur
Samenleving

Huis Vossen in Lennik krijgt 18de eeuwse uitstraling terug

vrij 26 dec
Mobiliteit
Jeugd
Samenleving

De Lijn rijdt je in Pajottenland veilig 2026 binnen: “Zonder zorgen genieten van oudjaar”

woe 17 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Straatverlichting
Samenleving
Economie

Gemeenten overleggen over nachtelijke gedimde in plaats van gedoofde verlichting

woe 10 dec