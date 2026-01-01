Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven: “Andere kinderen inspireren”

Isis werd geboren met een fysieke beperking. Het meisje miste een kuitbeen waardoor haar voetje onderontwikkeld was. Er volgden verschillende zware operaties waarbij het bij de laatste operatie misliep. Een kompres bleef achter in het gips waardoor de genezing niet verliep zoals verwacht. Als gevolg daarvan moest het been van Isis geamputeerd worden, ze was toen 3,5 jaar.

Isis liet het hoofd niet hangen, integendeel, haar passie voor sport groeide. Isis beoefent tal van sporten zoals judo, zwemmen, yoga en turnen. Het inspirerende verhaal van het Lenniks meisje viel het Paralympisch Comité op. Ze vroegen haar om één van de gezichten te zijn van de campagne ‘Parijs was nog maar de start’.

“Inspiratie is een kernwoord in de missie van het Belgian Paralympic Committee en de atleten van Paralympic Team Belgium. Daarom hebben we de campagne ‘Parijs was nog maar de start’ uitgewerkt, waarin vier kinderen centraal staan die geïnspireerd zijn door verschillende atleten van Paralympic Team Belgium tijdens de laatste Paralympische Spelen. Net als hun rolmodellen stralen ze zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen uit”, omschrijft het Paralympisch Comité de campagne.