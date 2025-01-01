Huis Vossen in Lennik krijgt 18de eeuwse uitstraling terug

Huis Vossen in het centrum van het Vlaams-Brabantse Lennik is een historisch gebouw met wortels in 1745, toen het werd gebouwd als dubbelhuis. Het pand deed oorspronkelijk dienst als pachthof met de herberg ‘Den Hertog van Brabant’. Sinds 1860 is er een wijnhandel in gevestigd en worden er ook proeverijen en evenementen georganiseerd. "Zo blijft Huis Vossen een levendige plek waar geschiedenis, cultuur en wijnpassie samenkomen. Er zijn maar enkele dingen die het historische decor wat verstoren, zoals cementering en asbestleien, die in de 20ste eeuw toegevoegd werden,". klinkt het bij Weyts.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert nu 71.000 euro in de restauratie van Huis Vossen. Zo krijgt het voormalige pachthof zijn oorspronkelijke historische uitzicht terug. Concreet betekent dit dat de cementering uit de jaren '90 op de gevel verwijderd wordt en de baksteengevel met een kalkafwerking hersteld wordt. Ook de twee leiperen worden aangepakt. Daarnaast wordt het dak gerestaureerd: de asbestleien maken plaats voor gesmoorde Vlaamse pannen, zoals dat historisch het geval was.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 180.000 euro, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed ongeveer 40% voor haar rekening neemt. De overige kosten worden gedragen door de privé-eigenaar. "Wat gebeurd is met Huis Vossen, is ook gebeurd met talloze andere historische gebouwen in Vlaanderen: doorheen de jaren werd er wat aan verbouwd en veranderd, ten koste van het historische karakter. In Lennik is er gelukkig een eigenaar die wil investeren om zijn gebouw de oorspronkelijke uitstraling terug te geven. Dan geven we als Vlaanderen graag een duw in de rug”, aldus Weyts.