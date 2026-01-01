Moutershof in Meise

Bod op failliet woonzorgcentrum Moutershof: “Curatoren hebben goede hoop, maar onzekerheid blijft”

Nadat er volgens de curatoren verschillende geïnteresseerden waren om het failliete woonzorgcentrum Moutershof in Meise over te nemen, hebben ze officieel één bod ontvangen. “Alles verloopt vlot, maar zolang niet alles op papier staat, kunnen ze geen garanties geven”, zegt schepen van Welzijn Diana Tierens.

Eind januari vroeg zorggroep Apricusa het faillissement aan voor woonzorgcentrum Moutershof in Meise. De curatoren die zijn aangesteld, hebben één bod ontvangen van een kandidaat-overnemer. “Het bod wordt nu verder bekeken, samen met een eventuele overname van het personeel en het overdragen van de erkenningen”, zegt schepen van Welzijn Diana Tierens. “Daarna moet een overleg ingepland worden met de 78 bewoners die eigenaar zijn van hun kamer of assistentiewoning.”

Tijdens een overlegmoment herhaalde het AZ Jan Portaels in Vilvoorde dat het de continuïteit zal verzekeren als dat nodig blijkt te zijn. “Maar ook het personeel van Moutershof levert puik werk. 80 van de 96 bewoners verblijven er momenteel nog. Ik heb het volste vertrouwen dat er snel een overname komt. Om goed te zijn moet de overdracht eind februari rond zijn. De curatoren geven aan dat ze goede hoop hebben, maar zolang niet alles op papier staat kunnen ze geen garanties geven”, besluit Tierens.

