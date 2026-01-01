Zeven inbraken in woningen in Eversem, politie roept op tot waakzaamheid

"Het gaat om twee inbraken vrijdagavond en vijf inbraken zaterdagavond telkens tussen 20 uur en middernacht wanneer de bewoners weg waren," bevestigt poltiecommissaris Franky Maes van de zone KLM. "Er is op verschillende manieren ingebroken: de ene keer was het door gaatjes te boren aan vensters of deuren, de andere keer werd een raam ingeslagen of een deurslot geforceerd. De daders waren volgens de eerste vaststellingen vooral uit op geld en juwelen. Tv-toestellen of andere elektronica wordt eigenlijk weinig of niet gesrolen bij zo´n inbraken. Er zijn (extra) ploegen ingezet in de zone om een oogje in het zeil te houden."

De politie vraagt alle inwoners om attent te zijn en ongewone of verdachte zaken steeds zo snel mogelijk te melden via het nummer 101 of het nummer 112. "Het is wel belangrijk om zelf niet op onderzoek uit te gaan, maar verdachte situaties onmiddellijk door te geven aan onze ploegen op het terrein."

De zone KLM geeft ook mee dat je (gratis) diefstalpreventieadvies kan aanvragen. "Wij verlenen technopreventief advies in kader van de realisatie van het actieplan “diefstal met braak in woningen” aan personen die preventieve maatregelen (willen) nemen ter beveiliging van hun particuliere woning. Dit geldt voor woningen in de zone KLM.," besluit de commissaris.