Vierde editie Golden Croissant: "Denk niet dat ze vanavond nog croissants gaan eten"

Bakkers uit het ganse land zijn met hun croissant naar Dilbeek afgezakt. Ondervoorzitter van Les Ambassadeurs du Pain Guido Devillé legt uit waar de jury op let. "Vooral naar het uiterlijk is van belang", zegt Devillé. "Een croissant moet mooi gebladerd zijn, mooi gebakken zijn en mooi bol staan. Vanbinnen moet het precies een honinggraat zijn, het moet mooi open zijn en volume hebben. Uiteraard, moet het product moet lekkere geur hebben, een aangename smaak, een korte afbijt. Er zijn dus heel wat criteria die beoordeeld worden."

Devillé heeft zich vooralsnog ingehouden, maar de internationale vakjury krijgt vandaag 110 croissants voorgeschoteld. "Ik denk niet dat ze vanavond nog een croissant gaan eten", zegt Devillé. . "Wat is de perfecte croissant? Ik denk dat ik de kaart moet spelen van de bakker, de beste croissant is degene die verkoopt. Een bakker die geen degelijke croissants levert zal die ook niet verkopen."

Prijzen in onze regio

In onze regio kreeg Charlotte Aversa van Zucchero in Halle een Gouden Croissant. Tom Vanthemsche van The Cacao Tree in Sint-Pieters-Leeuw en Bakkerij Vermoesen uit Affligem wonnen een Bronzen Croissant.