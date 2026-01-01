Minderjarige betrokkene bij brandincident in Anderlecht geeft zichzelf aan: "Van vrijheid beroofd en verhoord"

Afgelopen vrijdagavond is een vijftienjarige jongen in brand gestoken in Anderlecht. De jongen is zwaargewond naar het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Bij het incident zijn meerdere minderjarigen betrokken. Twee verdachten zouden uit onze regio komen.

“Een van de twee minderjarigen, een veertienjarige jongen, heeft zich gisterenavond om 20.00 uur aangeboden samen met zijn raadsman", zegt Mélanie Geeraerts van het parket van Halle-Vilvoorde. "De 14-jarige jongen werd van zijn vrijheid beroofd en verhoord. De jongen zal deze namiddag worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden of wat de aanleiding was voor deze feiten loopt volop. Het parket Brussel voert het verdere onderzoek."