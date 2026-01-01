Opnieuw mooie waarderingscijfers voor het nieuwsaanbod van de regionale omroepen en dus ook van Ring

"De regionale omroepen hebben een trouwe basis: ook op vlak van kijkintensiteit is er stabiliteit ten opzichte van de vorige meting. Het aantal kijkers dat even vaak of meer kijkt dan één jaar geleden is stabiel gebleven," klinkt het bij de onderzoekers van WHYFIVE.

Het regionale nieuws wordt vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit, gevolgd door het “in touch” zijn met de mensen uit de buurt en toegankelijkheid. Daarbij blijven actualiteit en mobiliteit net zoals de voorbije jaren de belangrijkste interessedomeinen van de kijkers, gevolgd door entertainment, toerisme en gemeentepolitiek. Er is in vergelijking met 2024 wel minder interesse in actualiteit & nieuws en toerisme. Jongere generaties (-35) hebben in de context van regionaal nieuws relatief meer belangstelling voor entertainment en ontspanning, gezondheid, fitness, uitgaansleven en lifestyle.

Voor bijna 90% van de respondenten in het onderzoek blijft televisie het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s. Ongeveer 1/3 van de totale groep en 1/2 van de -35 jarigen volgt ook een regionale zender op sociale media, waarmee de algemene trends in medialand ook in deze context uitdrukking krijgen.

Reactie Vlaamse minister van Media

Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter (N-VA): "De resultaten van het waarderingsonderzoek tonen het vertrouwen van de Vlaming in regionaal nieuws: dichtbij, toegankelijk en betrouwbaar. Dat vertrouwen moeten we koesteren én versterken, zeker door ook jongere Vlamingen te blijven bereiken met relevant regionaal nieuws, op de platformen waar zij vandaag kijken.