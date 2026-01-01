7 zwarte verkeerspunten in Vlaams-Brabant waarvan 2 op Ring in Zaventem: “Herinrichting moet oplossing bieden”

De zogenoemde dynamische lijst met zwarte verkeerspunten wordt jaarlijks opgesteld op basis van ongevallenstatistieken over drie opeenvolgende jaren. Voor de nieuwste editie werden de cijfers van 2021, 2022 en 2023 geanalyseerd. In heel Vlaanderen staan nu 286 locaties op de lijst, 66 meer dan vorig jaar. Het merendeel van de nieuwe zwarte punten bevindt zich in en rond Antwerpen, maar ook Vlaams-Brabant blijft dus niet gespaard met zeven risicolocaties.

Vooral de twee knelpunten in Zaventem springen in het oog. Ze situeren zich op de Ring rond Brussel, waar verkeer van en naar de E40 en de A201 elkaar kruist. Volgens Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, zijn de problemen te wijten aan te korte weefzones. “Dat zijn stroken waar voertuigen moeten invoegen en uitvoegen. Wie van de E40 uit Leuven komt en richting buitenring wil, moet daar op een te korte afstand van rijstrook veranderen. Dat zorgt voor conflicten en verhoogt de kans op ongevallen.”

Ook op de binnenring, ter hoogte van Zaventem, is zo’n probleemzone aanwezig. “Veel van die weefzones op de Ring voldoen niet meer aan de hedendaagse normen,” zegt Struyf. “Ze dateren uit de jaren 60 en 70, toen er veel minder verkeer was.” Vandaag leiden ze tot een hoog aantal incidenten. Jaarlijks gebeuren er op de Ring ongeveer duizend ongevallen en hinderincidenten, gemiddeld bijna drie per dag, met structurele files tot gevolg.

Grootschalige herinrichting

De oplossing ligt volgens De Werkvennootschap in de grootschalige herinrichting van de R0-Noord, meer bepaald in de deelzone Zaventem. Die werken moeten de weefzones verlengen en aanpassen aan de huidige snelwegnormen. “Door die herinrichting maken we de verkeersstromen overzichtelijker en veiliger,” aldus Struyf. “Zo verdwijnen niet alleen deze twee zwarte punten, maar wordt de Ring op lange termijn structureel veiliger.”