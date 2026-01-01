gemeenteschool in Jezus-Eik

Vlaamse Commissie Zorgvuldig Bestuur tikt gemeente Overijse op de vingers: “Ouders zijn te laat geïnformeerd over verhuis gemeenteschool”

De ouders en de schoolraad zijn te laat op de hoogte gebracht van de verhuisplannen van de gemeenteschool in Jezus-Eik naar Kamp Kwadraat, zo'n zeven kilometer verderop. Dat zegt de Vlaamse Commissie Zorgvuldig Bestuur na een klacht van enkele ouders. Als Overijse binnen de twee maanden geen actie onderneemt, riskeert het een boete. Maar de verhuizing van de school gaat, volgens de gemeente, over drie weken gewoon door.

Een nieuwe aflevering in de soap rond de verhuis van de gemeenteschool Jezus-Eik, in eerste instantie naar Kamp Kwadraat, daarna naar de Markthalsite. De ouderraad is te laat op de hoogte gebracht van die plannen. Een schending van de participatierechten, zegt de Commissie Zorgvuldig Bestuur. "We hebben daar tekort geschoten. We hebben dat ook toegegeven. Hadden we geweten dat er tien werkdagen moesten zijn tussen de uitnodiging en de eigenlijke vergadering, hadden we dat zeker gerespecteerd”, zegt schepen van Onderwijs Joke Lenseclaes.

Twee maanden de tijd

De gemeente krijgt twee maanden om orde op zaken te zetten. Lukt dat niet, dan moet Overijse maximaal 10 procent van de werkingskosten terugbetalen die het van Vlaanderen krijgt voor de school. Er zijn nog andere opties. "Ofwel kiezen we ervoor om de beslissing teniet te doen. Wat dan betekent dat we een nieuwe gemeenteraadsbeslissing moeten hebben waarbij we iets anders gaan beslissen. Ofwel moeten we een genoegdoening voorzien", aldus de schepen. Wat dat laatse precies inhoudt, is voor de gemeente niet echt duidelijk.

Meer overleg

Overijse plant alvast nog meer overleg met de ouders. "Over de bussen richting Kamp Kwadraat, over wat er gebeurt met de huiswerkklas,... Naar de verdere toekomst toe, dat wil zeggen binnen vier jaar, op de Markthalsite, dat ligt eigenlijk nog helemaal open. Dus daar worden ouders sowieso ook nog betrokken", aldus Lenseclaes.

Het gemeentebestuur blijft bij de beslissing om op termijn de school definitief naar de Markthalsite te verhuizen. Ook de verhuis naar Kamp Kwadraat binnen enkele weken gaat gewoon door.

Joke Lenseclaes

