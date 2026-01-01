Werken aan de tunnels onder het Leonardkruispunt
© Jan De Nul

Verbinding tussen Oudergem en Waterloo afgesloten: omleiding via Maleizen

Vandaag is de verbinding tussen de E411 vanuit Oudergem en de binnenring richting Waterloo afgesloten voor het verkeer. Tussen 9.00 uur en 15.00 uur wordt de tijdelijke werfbrug over het Leonardkruispunt afgebroken. Er is een omleiding via Maleizen voorzien.

Wie vandaag vanuit Oudergem naar Waterloo rijdt moet op de E411 doorrijden en rechtsomkeer maken aan het op- en afrittencomplex in Maleizen, bij Overijse. Daarna moet je de omleiding volgen naar het Vierarmenkruispunt om daar opnieuw te draaien en richting Waterloo te rijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is namelijk bezig met de laatste afwerkingen aan de technische installaties van de twee tunnels onder het Leonardkruispunt. De werken zijn grotendeels klaar, maar vandaag wordt de tijdelijke werfbrug afgebroken.

Ook in de nacht van vrijdag 23 januari op zaterdag 24 januari zal er hinder zijn. Dan wordt de brug helemaal afgebroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit de lus van Waterloo naar Oudergem af en ook de verbinding voor verkeer dat vanuit Zaventem via de binnenring richting Namen rijdt, wordt afgesloten.

