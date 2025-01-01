Kinderen uit de Vlaamse Rand krijgen taalrugzak mee tijdens de kerstvakantie: "Taalbegrip en spreekdurf versterken"

Een op vier lagereschoolleerlingen in Vlaams-Brabant groeit op met een andere thuistaal dan het Nederlands. Om tijdens de vakantie een terugval in de taalvaardigheid van de leerlingen te voorkomen, deelt de provincie Vlaams-Brabant opnieuw taalrugzakken uit. Vierhonderd leerlingen uit het eerste leerjaar krijgen tijdens de kerstvakantie de kinderboeken Op reis in de stad en Dit is Vos en drie taalspelletjes mee naar huis.

“Met de taalrugzakjes krijgen kinderen extra oefenkansen die hun woordenschat, taalbegrip en spreekdurf versterken. Die bijkomende ondersteuning draagt bij aan hun zelfvertrouwen en hun verdere schoolsucces. Samen maken we het verschil: taal groeit door oefening, ook buiten de klas”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.