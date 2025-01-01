Kinderen ontdekken de inhoud van de taalrugzakken

Kinderen uit de Vlaamse Rand krijgen taalrugzak mee tijdens de kerstvakantie: "Taalbegrip en spreekdurf versterken"

De provincie Vlaams-Brabant verdeelde 400 taalrugzakken in Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Zaventem. De rugzakken zijn gevuld met een toegankelijk pakket dat meertalige leerlingen uit het eerste leerjaar stimuleert om tijdens de vakanties op een laagdrempelige manier met taal bezig te blijven.

Een op vier lagereschoolleerlingen in Vlaams-Brabant groeit op met een andere thuistaal dan het Nederlands. Om tijdens de vakantie een terugval in de taalvaardigheid van de leerlingen te voorkomen, deelt de provincie Vlaams-Brabant opnieuw taalrugzakken uit. Vierhonderd leerlingen uit het eerste leerjaar krijgen tijdens de kerstvakantie de kinderboeken Op reis in de stad en Dit is Vos en drie taalspelletjes mee naar huis.

“Met de taalrugzakjes krijgen kinderen extra oefenkansen die hun woordenschat, taalbegrip en spreekdurf versterken. Die bijkomende ondersteuning draagt bij aan hun zelfvertrouwen en hun verdere schoolsucces. Samen maken we het verschil: taal groeit door oefening, ook buiten de klas”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

Enkele Leeuwse leeringen ontdekken het taalrugzakpakket

Enkele Leeuwse leerlingen ontdekten gisteren het rugzakpakket. “Het eerste leerjaar is cruciaal voor de taalverwerving en het leesplezier bij kinderen, dat geldt bij uitstek voor kinderen die thuis weinig in contact komen met Nederlands", zegt Wout De Craen, schepen van onderwijs van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. "We zijn dan ook heel blij dat we onze eerstejaars dankzij de taalrugzakjes van de provincie letterlijk en figuurlijk een rugzakje vol oefenkansen kunnen meegeven tijdens de schoolvakanties. Zo versterken ze spelenderwijs hun Nederlands en nemen ze een vliegende start in hun schoolloopbaan."

De provincie wil het project in de toekomst uitbreiden naar meer gemeenten zodat nog meer meertalige kinderen er kunnen gebruik van maken.

