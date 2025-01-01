Vilvoorde voert strijd tegen foutparkeerders op: "Ondermijnt de leefbaarheid van onze stad"

De eerste gemeenschapswacht-vaststeller van de stad Vilvoorde is sinds juni 2025 actief en heeft in die periode al meer dan 1.600 GAS 4-boetes uitgeschreven. "De vaststellingen focussen vooral op overtredingen die de zwakke weggebruiker in gevaar brengen of hinderen", klinkt het. "We focussen ook op overtredingen die zorgen voor een gevaarlijke verkeerssituatie." Het gaat dan om parkeren op de stoep, te dicht bij een zebrapad of parkeren op een plaats voor mindervaliden zonder geldige kaart.

Daarom wil de stad Vilvoorde de strijd opvoeren. Vanaf eind januari 2026 krijgt de eerste gemeenschapswachhter-vaststeller twee collega's. "Asociaal parkeergedrag ondermijnt de leefbaarheid van onze stad. Met deze aanpak willen we iedereen stimuleren om mee zorg te dragen voor een veilige, toegankelijke en aangename stad voor bewoners, bezoekers en handelaars", zegt burgemeester Jo De Ro. "Tegelijk heeft de stad in haar meerjarenplanning middelen voor nieuwe buurtparkings opgenomen om de parkeerdruk in een aantal delen van onze stad aan te pakken."