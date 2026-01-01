Parkdichter Jurgen Masure leidt de Poëziewandeling door Vilvoorde

Vilvoordse dichters krijgen plaats in poëzietentoonstelling: "Literair ei kwijt kunnen"

Naar aanleiding van de Poëzieweek, die nog tot 4 februari loopt, stelt de bibliotheek van Vilvoorde tot eind februari negentien gedichten tentoon van lokale dichters. Na de officiële opening vandaag organiseert de stad een wandeling langs verschillende weesgedichten. Gids van dienst is Jurgen Masure, parkdichter van Asiat Park.

Zeventig Vilvoordenaars hebben een weesgedicht geadopteerd en voor het raam gehangen. Asiat Parkdichter Jurgen Masure gidst een troep poëzieliefhebbers langs de gedichten. "Het is een zeer goed initiatief om poëzie toegankelijk te maken", zegt Masure. "Poëzie is nogal een moeilijk genre, maar we hebben ook gezien met de 'koeltorengedichten' dat er veel respons is geweest. Het is toch wel een belangrijk medium dat mensen graag gebruiken om hun literair ei kwijt te kunnen."

De poëziewandeling is slechts één onderdeel van de activiteiten die Vilvoorde organiseert in het kader van de Poëzieweek, dat dit jaar het thema 'metamorfose' heeft. "Niet het makkelijkste thema", zegt bibliothecaris Machteld Lintermans. In de Vilvoordse bibliotheek staan negentien gedichten tentoongesteld van lokale dichters. "De mensen mochten hetthema vrij interpreteren. Ik sta altijd versteld van de kwaliteit. Ik zeg niet dat ik een grote poëziekenner ben, maar zoals je daarstraks kon horen: als de mensen hun gedicht voordragen, dat is echt wel top."

Met de weesgedichtenwandeling en de tentoonstelling hoopt de stad poëzie toegankelijk te maken. Ook schepen van Cultuur Katrien Vaes merkt dat de initiatieven iets wakker maken. "Ik ben niet zo poëtisch aangelegd maar we hebben al heel wat initiatieven gedaan en ik begin er helemaal in te komen", aldus Vaes.

Meest bekeken

Politiezone Zennevallei in het station van Halle
Jeugd
Justitie

Jongen van 16 na schooltijd neergestoken in centrum Halle: 2 klasgenoten opgepakt

vrij 30 jan
Familiebedrijf Luckx in Sint-Pieters-Leeuw
Economie

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

don 29 jan
Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal
Jeugd
Justitie

Jeugdrechter legt strenge voorwaarden op na steekincident in Halle

Samenleving

Korpschef Alain Meerts neemt afscheid van politiezone KLM

De brandweer blust een voertuigenbrand
Samenleving

Treinverkeer afgelopen nacht tijdelijk stilgelegd door brand in Halle

Meer nieuws uit de regio

Moutershof in Meise
Samenleving

Mogelijke overnemer WZC Moutershof, AZ Jan Portaels bereid om voorlopig continuïteit te garanderen

don 29 jan
Café Omnibus aan het Stationsplein
Samenleving
Justitie

Burgemeester sluit twee cafés van zelfde eigenaar: “Klachten over overlast en ontbrekende vergunningen”

don 29 jan
Medewerkers van het Jan Portaelsziekenhuis krijgen info over het leasen van een fiets
Mobiliteit

AZ Jan Portaels zet in op duurzame mobiliteit met fietslease: "Gezond voor lichaam en geest"

William Welch verkozen tot Jeugdprins Carnaval in Vilvoorde
Samenleving

William Welch verkozen tot Jeugdprins Carnaval in Vilvoorde: “Carnavalsmicrobe in het bloed”

woe 28 jan
Opening batterijpark Vilvoorde
Samenleving
Groen
Economie

Nieuw batterijpark Engie ingehuldigd in Vilvoorde: "Sleutelrol in het energiesysteem van morgen"

maa 26 jan