Vilvoordse dichters krijgen plaats in poëzietentoonstelling: "Literair ei kwijt kunnen"

Zeventig Vilvoordenaars hebben een weesgedicht geadopteerd en voor het raam gehangen. Asiat Parkdichter Jurgen Masure gidst een troep poëzieliefhebbers langs de gedichten. "Het is een zeer goed initiatief om poëzie toegankelijk te maken", zegt Masure. "Poëzie is nogal een moeilijk genre, maar we hebben ook gezien met de 'koeltorengedichten' dat er veel respons is geweest. Het is toch wel een belangrijk medium dat mensen graag gebruiken om hun literair ei kwijt te kunnen."

De poëziewandeling is slechts één onderdeel van de activiteiten die Vilvoorde organiseert in het kader van de Poëzieweek, dat dit jaar het thema 'metamorfose' heeft. "Niet het makkelijkste thema", zegt bibliothecaris Machteld Lintermans. In de Vilvoordse bibliotheek staan negentien gedichten tentoongesteld van lokale dichters. "De mensen mochten hetthema vrij interpreteren. Ik sta altijd versteld van de kwaliteit. Ik zeg niet dat ik een grote poëziekenner ben, maar zoals je daarstraks kon horen: als de mensen hun gedicht voordragen, dat is echt wel top."

Met de weesgedichtenwandeling en de tentoonstelling hoopt de stad poëzie toegankelijk te maken. Ook schepen van Cultuur Katrien Vaes merkt dat de initiatieven iets wakker maken. "Ik ben niet zo poëtisch aangelegd maar we hebben al heel wat initiatieven gedaan en ik begin er helemaal in te komen", aldus Vaes.