William Welch verkozen tot Jeugdprins Carnaval in Vilvoorde: “Carnavalsmicrobe in het bloed”

William Welch verkozen tot Jeugdprins Carnaval in Vilvoorde
© Sara Eyndels

William Welch is door de Orde van de Pjeirefretters in Vilvoorde verkozen tot Jeugdprins Carnaval 2026. Op zaterdag 14 februari wordt de jongen van 11 op het Vilvoords stadhuis officieel aangesteld.

Het jaar van de regerende Prins Carnaval van Vilvoorde zit er bijna op. “Prins Snor, Francis Van Haelen, was een volwaardig ambassadeur voor het Carnaval Vilvoorde en de Stad Vilvoorde. We hebben heel wat mooie momenten met hem meegemaakt. Prins Snor vervoegd nu de rest van de Prinsen en de Prinsessen in de Orde der Pjeirefretters”, zegt Rudy Eyndels van de Orde van de Pjeirefretters.

Dit jaar kiezen ze bij de Orde voor een jonge prins. “William Welch is 11 jaar. Hij speelt voetbal bij Fenixx BeigHum en gaat naar school in de Oase in Vilvoorde. De carnavalsmicrobe heeft hij van zijn pluspapa Lieve Van Den Troost meegekregen. Lieve was Prins Carnaval in 2013”, aldus Rudy.

William wordt ‘Jeugdprins’ genoemd omdat enkel wie boven de 18 jaar is de titel van ‘Prins’ mag dragen. Op zaterdag 14 februari om 11u11 zal William op het Vilvoords stadhuis officieel worden aangesteld. Op dinsdag 17 februari trekt de carnavalsstoet door de stad.

