Archeologen graven indrukwekkende resten op van Romeinse villa in Wemmel: “Uitzonderlijk goed bewaard” Aan de Ruitersweg in Wemmel hebben archeologen een bijna 2.000 jaar oud Romeins villadomein blootgelegd. Het is nog maar het tweede villadomein in Vlaanderen dat grotendeels zal opgegraven worden. Tijdens archeologische opgravingen op de voormalige site van manege Jochri in Wemmel ontdekten archeologen een Romeins villadomein van uit de 1ste of 2de eeuw na Christus. “Het gaat om een zeldzame, quasi volledige porticusvilla dat uitzonderlijk goed bewaard is gebleven”, klinkt het bij archeologen Alexander Doucet en Vincent Verhaegen. “Momenteel zijn de archeologen bezig aan de opgraving van het hoofdgebouw. Er zijn reeds al Romeinse villa’s in Vlaanderen bekend maar volledige bewaarde villadomeinen zijn zeldzaam.” De uitzonderlijk goede bewaarde Romeinse villa levert een schat aan informatie op. “We kunnen niet enkel onderzoek uitvoeren op de funderingen van de villa, maar ook op alle bijgebouwen die deel uitmaakten van het domein. Dat biedt een unieke inkijk in het dagelijkse leven op een Romeins villadomein en het leven zo’n 2.000 jaar geleden in Vlaanderen”, besluiten de archeologen.