Beerselse Atousa over protesten in haar thuisland Iran: “De wereld moet weten wat daar gebeurt”
Atousa Haghani is geboren in Iran, maar woont al meer dan 20 jaar in Beersel. Al dagen probeert ze tevergeefs haar familie te bereiken. In haar thuisland zijn hevige protesten aan de gang tegen het islamitische regime van ayatollah Khamenei. “Ik wil de stem zijn van de mensen in mijn thuisland. De wereld moet weten wat daar gebeurt”, zegt Atousa.
In Iran komen mensen massaal in opstand tegen de leider van het land, ayatollah Khamenei. Het gaat om de grootste protesten sinds de revolutie in 1979, protesten die het regime met harde hand probeert neer te slaan. “Het regime gebruikt extreem geweld tegen de burgers”, zegt de Beerselse Atousa Haghani. “Onschuldige mensen worden gedood, opgepakt en het zwijgen opgelegd. Ze schieten gericht naar het hoofd van protesterende mensen en stapelen de lijken op elkaar om mensen angst aan te jagen. Het internet is grotendeels afgesloten om te voorkomen dat de waarheid de wereld bereikt. Ik en andere Iraniërs in het buitenland moeten op dit moment de stem van de mensen in Iran zijn.”
Een taak die Atousa vastberaden op zich neemt. "Niet als politiek statement, maar als mens", zegt Atousa. "Mensen hebben de voorbije jaren ook al betoogd, maar dit keer is het anders. Dit is een revolutie. Iedereen komt op straat, zelfs zwangere vrouwen en mensen in een rolstoel. Het gevoel leeft bij de Iraanse bevolking dat ze niets meer te verliezen hebben, ze zijn bereid om hun leven te geven. Ik ben zelf ook bereid mijn leven te geven voor mijn land. Mijn lichaam is hier, maar mijn geest is ginder."
Darya Safai: "Iraniërs zijn de muren van het regime aan het slopen"
Atousa nam eerder al actief deel aan demonstraties tegen het regime in Iran, net zoals N-VA-Kamerlid Darya Safai uit Wemmel. Als studente tandheelkunde nam ze eind jaren ’90 in Teheran deel aan protesten tegen het islamitisch regime van Khamenei, waarna ze naar ons land vluchtte. Zij vergelijkt de huidige protesten in Iran met de val van de Berlijnse muur.
“Het gevecht dat de Iraniërs momenteel leveren voor vrijheid is ook het gevecht voor vrijheid in het Westen, net zoals de val van de Berlijnse muur dat was”, zegt Safai. “De Iraniërs zijn de muren van het regime van de ayatollahs aan het slopen. Ik denk dat wij hen daarbij op elke manier moeten helpen. Elke vorm van steun aan de bevolking is welkom. Ik vraag dat niet, het is onze plicht."