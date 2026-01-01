Isaac Kimeli wint de Vlaamse Reus 2025: “Trofee komt naast mijn bed”

De Vlaamse Reus bestaat sinds 1992, maar sinds de editie van 2023 zit de trofee in een nieuw jasje. De Vlaamse Bond van Sportjournalisten en -fotografen hecht niet alleen waarde aan sportieve prestaties, maar vindt het bovenal belangrijk dat de laureaat blijk heeft gegeven van een grote persoonlijkheid en de sport naar een hoger niveau tilt. Met die insteek wil de Vlaamse Reus zich onderscheiden van de andere grote sportprijzen van het land.

De voorbije jaren viel de keuze zo op Patrick Lefevere en Jan Vertonghen, dit keer gaat de trofee – een creatie van ex-judoka Heidi Rakels – naar Isaac Kimeli. Kimeli past binnen de filosofie van de Vlaamse Reus. Hij werd vicewereldkampioen op de 5000 meter op het WK atletiek in Tokio en had ook impact buiten de sportarena’s. Zo gaf hij zijn criticasters na zijn wonderlijke race in Japan lik op stuk tijdens een interview waarin hij veel persoonlijkheid toonde. “Aan die mensen die zeggen dat ik geen Belg ben: het maakt niet uit van waar ik kom, ik draag deze vlag en dit truitje met trots”, zei hij toen. Kimeli krijgt al jaren af te rekenen met onlinebagger en is daarnaast al meermaals afgeschreven, maar hij bleef altijd doorzetten uit liefde voor de sport.

Kimeli kon zelf niet aanwezig zijn in de Heilig Hart-kerk in Aalst. Met een goede reden: hij valt morgen zijn Belgisch record op de 10 kilometer aan in het Spaanse Valencia. VBS stuurde wel een journalist en een videograaf naar Kenia om Kimeli tijdens zijn stage zijn trofee te overhandigen. De atleet was erg vereerd: “De erelijst toont aan dat niet iedereen deze prijs kan winnen, het is een prachtige erkenning. De trofee komt naast mijn bed te staan, waar ook mijn WK-medaille ligt.”