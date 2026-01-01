AZ Jan Portaels verkort opnameduur: "Kleiner ziekenhuis waar die 'one day' belangrijk element in is"

Een medische opname is gezakt van 6,4 naar vijf dagen en de ligduur voor een heelkundige ingreep ging van 5,6 naar vier dagen. Dat blijkt uit een studie waarvoo het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg meer dan 25 miljoen ziekenhuisverblijven analyseerde. Een korter verblijf is mogelijk dankzij nieuwe technologie en minder invasieve ingrepen.

Ook het AZ Jan Portaels in Vilvoorde volgt die trend. Het nieuwe ziekenhuis dat in 2027 klaar moet zijn, zal bijvoorbeeld een derde minder mensen opnemen. Bovendien zet het AZ Jan Portaels meer in op daghospitalisaties. "Vroeger hadden we één op de acht bedden die 'dagziekenhuis' waren, nu gaat dat één op drie zijn", zegt Rudy Mattheus, voorzitter van het directiecomité van het AZ Jan Portaels. "Dat is spectaculair."

De evolutie van medische technologie, minder infecties en sturing door de overheid liggen aan de basis van de verkorte opnameduur. Heel wat mensen zullen in de thuishospitalisatie terechtkomen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg waarschuwt wel voor enkele uitdagingen bij die ambulante zorg. "Het kan zijn dat die patiënt thuis een zekere monitoring mogelijk gaat hebben", zegt Mattheus. "Het kan zijn dat de verpleegkundige of de huisarts of de patiënt een interactie triggert die er dan inderdaad een soort van ZOOM-meeting tot stand komt waar dan beslist wordt: wat moet er gebeuren?"

Daarenboven zijn er nog enkele aandachtspunten. Zo vragen kortere verblijven om intensievere zorg tijdens de opname en is er voldoende bekwaam personeel nodig. "Als je meer 'opstarten' nodig hebt, geeft dat natuurlijk een zeker druk", zegt Mattheus. "Maar aan de andere kant zullen er minder patiënten zijn. Je personeelsomkadering ga je daar op moeten afstemmen."