Hals hotel en restaurant vindt oplossing voor parkeerprobleem: "Samenwerking met Delhaize"

"We starten het jaar met goed nieuws", klinkt het op de Facebookpagina van Les Eleveurs. Nochtans zit het restaurant al even in een lastig parket. Door de werken van de Vlaamse Waterweg aan de Bospoort vinden mensen minder gemakkelijk de weg naar het hotel-restaurant. "Elke maand zitten we tienduizenden euro onder het bedrag dat we willen omzetten", zegt zaakvoerder Julian Staar in november 2025. Staar vraagt dan bescherming aan tegen schuldeisers.

Onder andere parkeren is een pijnpunt, maar aan dat probleem kan Les Eleveurs een mouw passen. "In samenwering met Delhaize kan je voortaan gebruik maken van hun parking", klinkt het op de Facebookpagina van het hotel-restaurant. "Je rijdt binnen, geniet van je bezoek bij Les Eleveurs en rijdt achteraf met een code gratis buiten."

De opluchting is groot. "Enorm bedankt!"