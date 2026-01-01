AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

Baby Juliette is het eerste kindjes van de trotse ouders Mathilde en Gregory. Ze werd geboren op 31 december 2025 en is zo het mooiste verjaardagsgeschenk dat papa Gregory zich kon wensen, want ook hij is dan jarig. "Dit kan niemand overtreffen," klinkt het trots.

Over de naam moesten beide ouders niet lang nadenken. Ze vonden Juliette allebei mooi klinken, maar na een weekendje aan zee werd de beslising snel genomen. "We hadden allebei een lijstje opgesteld en die naam stond er bij alle twee tussen. Maar tijdens een weekendje aan zee waren er allerlei voortekens. Zo hebben we een broodje gegeten in de zaak 'Juliette' en zagen we een mutsje in een winkel met de naam Juliette en dus ja, waren we verkocht," aldus Mathilde.

Met het stijgende aantal geboortes in 2025 gaat het AZ Sint-Maria in Halle in tegen de globale dalende trend in Vlaanderen. Vroedvrouw Ella ziet daar een paar verklaringen voor. "Onze materniteit en ook de couveus zijn een tijdje geleden vernieuwd geweest. We geven nu ook infosessies en bieden nieuwe ouders 'het geboortplan' aan. Dat is een pakket waarbinnen toekomstige ouders kunnen aangeven hoe zij wensen dat de bevalling verloopt. Wij proberen daar dan zoveel mogelijk rekening mee te houden."