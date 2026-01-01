Zwemmen in Halle duurder vanaf vandaag: "Onderhouds- en werkingskosten stijgen"
Vanaf vandaag is zwemmen in het Hallebad duurder. De stad Halle en uitbater Sportoase verwijzen voor de prijsstijging naar de duurdere onderhouds- en werkingskosten van het zwembad. Maar, zo klinkt het, "de stad wil dat zwemmen en sporten betaalbaar blijft voor alle inwoners van Halle en voert daarom een zo klein mogelijke aanpassing door."
Het onderhoud en de werking van het zwembad kosten meer geld dan vroeger. Daarom is een indexering nodig. Het bestuur van Halle vroeg uitdrukkelijk om de prijsstijging voor Hallenaren zo klein mogelijk te houden. "Deze tariefaanpassing volgt uit de contractuele afspraken die eerder tussen Stad Halle en Sportoase zijn vastgelegd. Dat laat toe om de werking duurzaam te blijven organiseren,” zegt Michaël Schouwaerts van Sportoase. Voor inwoners van Halle betekent dat een beperkte prijsstijging krijgen, terwijl niet-inwoners iets meer betalen. “Op die manier ondersteunt de stad haar eigen inwoners extra en blijft zwemmen betaalbaar voor Hallenaren," zegt schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V).
Nieuw is nog dat alle bezoekers van het zwembad voortaan hun identiteitskaart moeten voorleggen. Hallenaren moesten dat al doen om te kunnen genieten van het voordeeltarief. "Nieuw is dat ook niet-inwoners voortaan bij het binnenkomen hun kaart tonen. Zo behoudt Sportoase een goed overzicht,” zegt burgemeester Eva Demesmaeker (N-VA).
Hallebad als plek om Nederlands te oefenen
Stad Halle en Sportoase willen van het Hallebad ook een plek maken waar mensen Nederlands kunnen oefenen. Met duidelijke uitleg, vriendelijk aanspreken en begeleiding wordt het zwembad een open en toegankelijke plaats voor iedereen. Dat past binnen het taal- en integratiebeleid van de stad.