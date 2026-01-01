Zwemmen in Halle duurder vanaf vandaag: "Onderhouds- en werkingskosten stijgen"

Het onderhoud en de werking van het zwembad kosten meer geld dan vroeger. Daarom is een indexering nodig. Het bestuur van Halle vroeg uitdrukkelijk om de prijsstijging voor Hallenaren zo klein mogelijk te houden. "Deze tariefaanpassing volgt uit de contractuele afspraken die eerder tussen Stad Halle en Sportoase zijn vastgelegd. Dat laat toe om de werking duurzaam te blijven organiseren,” zegt Michaël Schouwaerts van Sportoase. Voor inwoners van Halle betekent dat een beperkte prijsstijging krijgen, terwijl niet-inwoners iets meer betalen. “Op die manier ondersteunt de stad haar eigen inwoners extra en blijft zwemmen betaalbaar voor Hallenaren," zegt schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V).