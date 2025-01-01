Fifty-One Halle schenkt 11.000 euro aan lokale goede doelen

Fifty-One schenkt 11.000 euro aan goede doelen: "Organisaties die fantastisch werk leveren"

De Halse serviceclub Fifty-One schenkt 11.000 euro aan elf organisaties. Gisterenavond overhandigde de club de cheque in de BEAT Galerij op de Maandagmarkt in Halle

De Wip, Open Armen, Zonnestraal Lennik Havinet, Groep INTRO vzw, OverKop Halle, Habbekrats, Centrum voor Menswelzijn, Centrum Ambulante Revalidatie, Huize Terloo, Okkernoot en Scouts krijgen elk een deel van de 11.000 euro die de Halse serviceclub Fifty-One gisterenavond uitdeelde.

Zo wil de club organisaties die een 'Dienst aan de gemeenschap' leveren, een duwtje in de rug geven. "We hebben deze som verdeeld onder verschillende sociale organisaties die fantastisch werk leveren in onze streek", zegt voorzitter Patrick Van der Spiegel.

De overhandiging van de cheque gebeurde in de BEAT Galerij op de Maandagmarkt in Halle. Daar loopt het ganse weekend nog de debuuttentoonstelling van Machels kunstenaar FilleMon en Marc Heremans. De tentoonstelling 'Het andere geschenk' staat in het teken van goede doelen. De opbrengst van de champagne, de verkochte kunstwerken en het boek over de expositie gaat naar het goede doel.

