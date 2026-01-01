Brussels minister Maron vecht nieuwe hub Brussels Airport aan, Brouns verbolgen: “Bijzonder cynisch”

In december verleende Vlaanderen een omgevingsvergunning voor onder meer de uitbreiding van de aankomst- en vertrekhal van Brussels Airport, een nieuwe intermodale hub en de aanleg van de groene boulevard met park. Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron gaf daarvoor eerder een gunstig advies, maar start nu toch een procedure om de vergunning te vernietigen. Volgens Maron zijn de geplande werken er met als doel om de luchthaven verder te ontwikkelen, waardoor het luchtverkeer en geluidsoverlast zal toenemen.

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns is verbolgen over de zet van Marron. “Het gaat niet om extra vliegbewegingen en heeft geen impact op de exploitatie van de luchthaven”, zegt Brouns. “Dit gebeurt opnieuw zonder duidelijk mandaat van een voltallige Brusselse regering, die al maanden niet gevormd raakt. Dit is bijzonder cynisch. Wie zijn eigen huis niet op orde krijgt, maar intussen wel speelt met de welvaart van heel het land, ondergraaft het vertrouwen tussen de gewesten.”

Volgens Brouns gaat het niet om een alleenstaand geval. “Ook eerder probeerde minister Maron solo te procederen tegen dossiers rond de luchthaven. Toen is hij daarvoor teruggefloten. Dat hij nu opnieuw hetzelfde pad kiest, zegt veel. Dit is geen bestuur, dit is blokkeren”, aldus Brouns, die de afgeleverde vergunning verdedigt. “Wij laten niet toe dat cruciale investeringen, jobs en economische slagkracht gegijzeld worden door een minister in lopende zaken zonder mandaat.”