Omgevingsvergunning voor Hub 3.0 op site Brussels Airport

De vergunde eerste fase van het project omvat onder meer de realisatie van een intermodale hub, een uitbreiding van de terminal, een hotel, kantoorruimte en een plintgebouw met ondersteunende handelsfuncties. Daarnaast wordt een boulevard met park aangelegd, wat zorgt voor meer groen, een kwalitatievere publieke ruimte en extra mogelijkheden voor waterinfiltratie. Het project brengt geen wijzigingen mee aan start- en landingsbanen of aan het aantal vliegbewegingen.

“Deze vergunning maakt een doordachte en toekomstgerichte herontwikkeling van de luchthavenomgeving mogelijk,” zegt minister Brouns. “Door functies zoals trein, bus, terminal, werken en verblijven beter te bundelen in een intermodale hub, versterken we de duurzame mobiliteit en verhogen we de kwaliteit van de ruimte, met duidelijke aandacht voor milieu, waterbeheer en leefomgeving.”

Aan de vergunning zijn uitgebreide stedenbouwkundige en milieutechnische voorwaarden gekoppeld, zowel voor de werffase als voor de exploitatie. Die hebben onder meer betrekking op geluid, luchtkwaliteit, grondwater, bemaling, monitoring en communicatie met de omgeving. Kleinhandelsactiviteiten zijn enkel toegelaten voor zover ze ondersteunend zijn aan de luchthavenactiviteiten.