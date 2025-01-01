Het gemeentebestuur van Zaventem

Zaventem investeert de komende jaren fors en zet in meerjarenplan in op 3 V's

De meerjarenbeleidsplanning van de gemeente Zaventem is klaar. Met een jaarlijkse begroting van 80 miljoen euro focust de luchthavengemeente op drie belangrijke V’s: Veiligheid, Verbinding en Vergroening. Met 120 miljoen euro investeringen over 6 jaar tijd geeft Zaventem ook een historische investeringsimpuls. “Wij hebben een begroting in evenwicht in alle jaren en een positieve autofinancieringsmarge,” zegt een trotse schepen van Financiën Bart Dewandeleer (cd&v team Bart). “Zoals beloofd worden de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet verhoogd. Onze tarieven blijven de laagste van de provincie Vlaams-Brabant, ons tarief onroerende voorheffing zelfs het laagste van Vlaanderen. We houden hiermee de koers van de voorbije jaren aan. In tegenstelling tot sommige gemeenten zie je in Zaventem dus geen explosie van de schuld of zware besparingen met ontslagen van personeel.”

De grootste uitgavenposten in de Zaventemse begroting zijn de toelagen voor de politiezone (8 miljoen euro) en de brandweerzone (5 miljoen euro tegen 2031). In de brandweerzone komt een gevoelige uitbreiding van het aantal brandweermensen. In de politiezone wordt sterk geïnvesteerd in onder meer een cameraschild tegen criminaliteit, samen met de aangrenzende zones en cyberveiligheid. Ook de gemeente zelf maakt 125.000 euro vrij voor nieuwe camera’s op hotspots. Onder meer op een aantal sportveldjes, zoals aan het Zeenpark in Sterrebeek, moet daarmee het vandalisme worden aangepakt. Er wordt ook sterk geïnvesteerd in verkeersveiligheid met nieuwe straten, voetpaden en fietspaden. Samen met rioolbeheerder Farys en Aquafin gaat het over 40 miljoen euro.

Verbinding en verenigingen

Zoals al afgesproken in de beleidsverklaring wil het bestuur ook werken aan een hechter Zaventem. Daarom investeren de gemeente in infrastructuur die uitnodigt tot verbinding. Zo komt er een nieuw sport- en zwembadcomplex en binnen enkele jaren ook een nieuwe kunstacademie. Beide projecten samen vertegenwoordigen een investeringswaarde van ruim 50 miljoen euro. Ook aan de Zaventemse verenigingen wordt gedacht. De jaarlijkse subsidies voor de verenigingen, de adviesraden en de dorpsraden stijgen volgend jaar met 10% en worden vanaf 2027 geïndexeerd, iets wat nog nooit gebeurde. Daarnaast wordt ook ruim 1 miljoen euro voorzien voor de voetbalclubs en de tennisclubs.

Zaventem koopt ook gemeenschapszaal Ons Huis aan voor 550.000 euro. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat het sociaal-culturele leven in het centrum van deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe haar vaste stek kan behouden. De vrijwilligers mogen de zaal blijven uitbaten zoals vandaag.

Vergroening

De derde pijler van de Zaventemse begroting is vergroening. In april kon de straatverlichting ’s nachts weer aangezet worden, omdat de doelstelling van 70% LED-verlichting werd behaald. Zaventem wil nu resoluut gaan voor 100% en voorziet daarvoor 1,5 miljoen euro. "De investering betaalt zich terug door minder energieverbruik," klinkt het.

Zaventem blijft ook investeren in de bescherming en de vergroening van de open ruimte in de 4 deelgemeenten en voorziet daarvoor 2 miljoen euro. Concrete projecten zijn de ontharding en vergroening van de Faryssite in Zaventem, de zone Nat Noskoem, het troostbos in Sint-Stevens-Woluwe en het Moorselveld in Sterrebeek.

