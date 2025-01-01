Vlaanderen officieel grootste aandeelhouder van Brussels Airport: “Definitief mee in de cockpit”

In juni van dit jaar bereikte de PMV een akkoord met het Canadese pensioenfonds Ontario Teachers’ Pension Plan om de aandelen in Brussels Airport over te nemen. Met bijna 2,8 miljard euro gaat het om de grootste investering ooit van de PMV. “We zitten definitief mee in de cockpit wanneer het gaat over de toekomst van onze luchthaven. Als we daar niet mee over beslissen, doet iemand anders het voor ons”, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele. “We kopen aandelen in een rendabele en economisch belangrijke infrastructuur in Vlaanderen. Daarmee krijgen we toegang tot dividend én tot structurele invloed. Dit is dan ook een investering die zichzelf op termijn terugverdient.”

Begin oktober zette de Belgische Mededingingsautoriteit het licht op groen, eind november volgde de federale ministerraad. Nu is de overname van de aandelen volledig afgerond. “We zijn blij om PMV als nieuwe indirecte aandeelhouder te mogen verwelkomen. Een investeringsmaatschappij met een langetermijnvisie sluit perfect aan bij een infrastructuurbedrijf als Brussels Airport, en de rol die wij spelen als tweede belangrijkste economische motor van Vlaanderen en België.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.