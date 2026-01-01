Het gemeentehuis van Affligem

Opvallend korte gemeenteraad in Affligem: "Wettelijk gezien is dat in orde"

De laatste zitting van de Affligemse gemeenteraad was opvallend snel voorbij. Een uitholling van de raad, vindt oppositieraadslid Stijn Stassijns (N-VA), en een gebrek aan transparantie. Volgens gemeenteraadsvoorzitter Lander De Backer (Team Burgemeester) is er voldoende openheid.

Op twee minuten tijd handelde de Affligemse gemeenteraad vijf agendapunten af. De oppositie kreeg achteraf nog de tijd om vragen te stellen, maar vindt toch dat er sprake is van een uitholling van de democratie en het debat. "Wettelijk gezien is dat in orde, maar naar transparantie en democratisch gehalte toe is dat natuurlijk wel jammer", zegt oppositieraadslid Stijn Stassijns. "Wat is dan het gevolg? Dat is dat wij de vergaderingen van het college gaan doorploegen om te zien: wat is er net beslist? Op basis daarvan stellen wij dan onze vragen."

"Ik moet zeggen dat ik ook geen fan ben van korte gemeenteraden", zegt gemeenteraadsvoorzitter Lander De Backer. "Voor mij mogen schepenen hun ding doen, want de schepenen communiceren genoeg met de rest van de gemeenteraad, naar mijn inziens. Da's niet per se op de gemeenteraad zelf, maar dat gaat ook over fractievergaderingen, bestuursvergaderingen. En daarvan hebben we er wel ongeveer tweewekelijks één."

Volgens De Backers partijgenoot Walter De Donder is het gewoon een efficiëntere manier van werken. "Efficiëntie, dat gaat ten koste van de democratie dan", zegt Stassijn. "Want wij zien dat het soms ook nodig is om de beslissingen die het college en de meerderheid in de gemeenteraad nemen, tegen het licht te houden." De gemeenteraadsvoorzitter wijst erop dat de oppositie de tijd heeft gekregen om vragen te stellen.

