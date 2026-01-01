Problemen bij watervoorziening in en rond Affligem bijna van de baan
© Freepik

Problemen bij watervoorziening in en rond Affligem bijna van de baan

De storingen bij de watervoorziening in en rond de Affligem zijn bijna verholpen. Intercommunale Farys had gisterenavond een lek op een toevoerlijn vastgesteld. Dat lek is vandaag hersteld.

Terwijl het lek hersteld werd, werd water toegeleverd vanuit buurgemeenten. Die toestroom is sowieso beperkt. Daardoor kampten sommige gezinnen met problemen. Hoeveel woningen hinder ondervonden, is niet duidelijk.

Het lek herstellen, duurde langer dan gepland omdat van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om een defecte afsluiter in de buurt te herstellen.

