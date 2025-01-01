De Vlaamse Rand wordt nog groener: 1,2 miljoen euro voor 7 projecten

Het groene karakter van de Vlaamse Rand stond de voorbije decennia onder druk. Vlaanderen investeert daarom al jarenlang in het behoud én de uitbreiding van groene zones in de Rand. De voorbije 5 jaar werden zo al bijna 250.000 nieuwe bomen aangeplant.

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Jo Brouns investeren nu samen in 7 nieuwe initiatieven die de Rand nog groener gaan maken. In totaal gaat er 1,266 miljoen euro naar groene projecten in Affligem, Asse, Beersel, Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Wezembeek-Oppem. Zo wordt onder meer werk gemaakt van de vergroening van het Warandeveld in Vilvoorde, de hermeandering van de Biezeweidebeek in Beersel en de omvorming van een voormalig tankstation in Linkebeek tot groengebied. De investering wordt gelijk verdeeld tussen het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Vlaamse Randfonds.

"Vroeger waren we al tevreden als we bestaand groen konden behouden, maar tegenwoordig zijn we veel ambitieuzer: we willen nu éxtra groen realiseren in onze streek", zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. "De plantacties zijn een succesverhaal. In de voorbije jaren hebben we bijna 250.000 bomen geplant in de Rand. Dat is ongezien in Vlaanderen. Nu moet we resoluut voortzetten. We gaan niet voor 100.000, maar voor 300.000 extra bomen”.

“Zeker in de Vlaamse Rand is elke extra hectare groen van onschatbare waarde”, zegt minister van Omgeving Jo Brouns. “Met deze projecten investeren we niet alleen in meer natuur, maar ook in de leefkwaliteit: plekken waar mensen kunnen wandelen, spelen, tot rust komen en opnieuw verbinding voelen met hun omgeving. Wat deze projecten zo sterk maakt, is dat ze samen met lokale besturen en verenigingen worden gerealiseerd. Zo zorgen we ervoor dat groen niet alleen op de kaart staat, maar ook echt beleefd wordt”.