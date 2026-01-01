Zwembad Wauterbos

Zwembad Wauterbos gesloten door defect: "Doen er alles aan om de periode zo kort mogelijk te houden"

Vandaag is een zwaar defect vastgesteld in zwembad Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Het defect is van die aard dat de veiligheid van de zwemmers niet gegarandeerd kan worden en daarom sluit de gemeente het zwembad voor onbepaalde tijd.

Vandaag is een defect aan de filterinstallatie van het zwembad in Sint-Genesius-Rode vastgesteld. Volgens de gemeente kan de veiligheid van de zwembadgebruikers niet gegarandeerd worden. Bovendien is het defect niet onmiddellijk herstelbaar.

De gemeente zegt dat het zo snel mogelijk de filterinstallatie zal herstellen, maar het zwembad gaat wel onmiddellijk dicht. "Naar verwachting zal het zwembad een aantal maanden gesloten moeten blijven", klinkt het. "De gemeente doet er alles aan om deze periode zo kort als mogelijk te houden."

