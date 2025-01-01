Sint-Genesius-Rode investeert 60 miljoen euro, vernieuwing Zoniënwoudlaan grootste project

De nadruk van het plan ligt op het bewaren van het huidige karakter van Sint-Genesius-Rode. Het bestuur voorziet maar liefst voor 60 miljoen euro aan investeringen, zonder aanpassing van de reeds lage belastingvoeten. 11 miljoen euro is voorzien voor de heraanleg van de Zoniënwoudlaan. “Het is meteen het belangrijkste project de komende zes jaar”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Rohonyi. “De bedoeling is om de Zonënwoudlaan veel veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Daarnaast voorzien we projecten voor verkeersveiligheid rond de scholen, een nieuwbouw voor de school La Paix en de uitbouw van een centrale consultatieruimte voor huisartsen.”

De faciliteitengemeente wil ook extra kinderopvangplaatsen realiseren, onder meer op de zorgsite. De afwerking en uitbreiding is een andere grote werf de komende jaren. “Eind 2026 komen er 15 assistentiewoningen, 2 woonzorgkamers, een kinderdagverblijf en 9 bescheiden woningen bij. De nieuwe infrastructuren zullen de huisvestingsmogelijkheden voor senioren versterken”, zegt OCMW-voorzitter Anne Troussel. Daarnaast wil Sint-Genesius-Rode ook de lokale economie versterken, de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken en het groene karakter van de gemeente bewaren. De bibliotheek en het cultureel centrum Wauterbos krijgen een opknapbeurt. Er komt ook een onderzoek naar de vernieuwing van het zwembad en de sporthal.

Sint-Genesius-Rode legde een jaar geleden 12,5 miljoen euro op tafel voor de aankoop van een deel van de failliete meubelzaak Vastiau Godeau. Concrete plannen met de site staan er niet in de meerjarenplanning, maar de faciliteitengemeente benadrukt wel dat het belangrijk is om ook in de tussentijd de bestaande site actief te laten gebruiken, ook met oog op inkomsten. Tot slot raakt Sint-Genesius-Rode niet aan de gemeentelijke belastingen, waardoor die tot de laagste in Vlaanderen blijven behoren.

“Sint-Genesius-Rode is in de voorbije periode steeds zeer voorzichtig geweest in de uitgaven. Hierdoor hebben we een financiële reserve opgebouwd en blijven we een financieel gezonde gemeente, met ambitie om nog beter te doen. Elke schepen heeft in het beleidsplan een eigen belangrijke bijdrage kunnen doen,” aldus nog burgemeester Pierre Rolin.