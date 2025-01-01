Kunstendag voor Kinderen in de Moelie in Linkebeek: “Publiek van morgen met kunst laten kennismaken”

Vandaag is het overal in Vlaanderen Kunstendag voor Kinderen. Cultuurorganisaties bieden op die dag allerlei activiteiten aan voor kinderen. Het doel is om de participatie van kinderen aan het kunstenaanbod te bevorderen. “Ervaring leert dat jonge kinderen zeer ontvankelijk zijn voor de kunsten. Zij zijn daarenboven het publiek van morgen”, klinkt het.

Ook in onze regio zetten verschillende gemeenschaps- en cultuurcentra de deuren op voor Kunstendag voor Kinderen. Dat is onder meer het geval in CC de Meent in Alsemberg, GC De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode, GC de Muse in Meise en GC de Moelie in Linkebeek. “We stelden een programma samen voor kids vanaf 5 jaar en hun ouders met tal van workshops”, klinkt het. “Denk aan string art, kleikopjes maken, met de mobiele drukpers, dromenvangers maken, voorleesmomenten, gekke kapsels en grime.”

In de Meent kon je deze namiddag ook kijken naar de film ‘Hola Frida!’ over het leven en werk van Frida Kahlo. “Het is de allereerste animatiefilm over de surrealistische kunstenares en kreeg lovende kritieken in de pers, van visueel pareltje tot een poëtisch verhaal over veerkracht, moed en anders zijn.”

Meest bekeken

Mobiliteit

Motorrijder komt om het leven bij ongeval in Machelen

Sport

Londerzeel trekt met perfect rapport naar topper tegen Bocholt

Sport

Tempo Overijse wint topper tegen Rumbeke: "Verdiende overwinning"

Sport

Bavi Vilvoorde alleen leider na zege in streekderby tegen Asse-Ternat

Samenleving

Ontsnapte honden bijten geitjes dood: “Ze zouden volgende week verhuizen”

zat 15 nov

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Week van de Friet in Beerselse frituur Smulplezier: "Elke dag een frietje"

Justitie
Mobiliteit

Meer dan 250 bestuurders in Zennevallei geklist tijdens flitsmarathon

Jeugd

Kinderdagverblijven in Meise heropenen: "Gemeente voorziet ook budget voor extra plaatsen"

vrij 14 nov
Cultuur
Vlaamse Rand
Mobiliteit

Streetart fleurt nutskasten op in stations: "Positief alternatief voor vandalisme"

vrij 14 nov
Sport

Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door in Beker van Brabant

woe 12 nov