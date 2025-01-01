Kunstendag voor Kinderen in de Moelie in Linkebeek: “Publiek van morgen met kunst laten kennismaken”
Vandaag is het overal in Vlaanderen Kunstendag voor Kinderen. Cultuurorganisaties bieden op die dag allerlei activiteiten aan voor kinderen. Het doel is om de participatie van kinderen aan het kunstenaanbod te bevorderen. “Ervaring leert dat jonge kinderen zeer ontvankelijk zijn voor de kunsten. Zij zijn daarenboven het publiek van morgen”, klinkt het.
Ook in onze regio zetten verschillende gemeenschaps- en cultuurcentra de deuren op voor Kunstendag voor Kinderen. Dat is onder meer het geval in CC de Meent in Alsemberg, GC De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode, GC de Muse in Meise en GC de Moelie in Linkebeek. “We stelden een programma samen voor kids vanaf 5 jaar en hun ouders met tal van workshops”, klinkt het. “Denk aan string art, kleikopjes maken, met de mobiele drukpers, dromenvangers maken, voorleesmomenten, gekke kapsels en grime.”
In de Meent kon je deze namiddag ook kijken naar de film ‘Hola Frida!’ over het leven en werk van Frida Kahlo. “Het is de allereerste animatiefilm over de surrealistische kunstenares en kreeg lovende kritieken in de pers, van visueel pareltje tot een poëtisch verhaal over veerkracht, moed en anders zijn.”