Gilles Thomas wint Kerstjumping in Mechelen

Gilles Thomas heeft de Nekkerhal in Mechelen doen ontploffen. Tijdens de Wereldbekerwedstrijd op de Kerstjumping kon hij zich met Qalista – en dus niet zijn toppaard Ermitage Kalone – plaatsen voor de barrages. Daarin moest de Meisenaar het opnemen tegen vier andere combinaties. Na een foutje bleek Thomas de zege te mogen vergeten, maar ook concurrenten Marcus Westergren, Patrick Stuhlmeyer en Willem Greve bleven niet foutloos.

Als laatste was Daniel Deusser aan de beurt, maar ook de Duitser maakte een fout. Toen bleek dat Thomas de snelste tijd van de vijf finalisten neerzette, ging de Nekkerhal uit zijn dak. Voor eigen volk won de Meisenaar zijn eerste Wereldbekerwedstrijd uit zijn carrière.