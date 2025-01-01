Ruiter Gilles Thomas

Gilles Thomas wint Kerstjumping in Mechelen

Gilles Thomas wint Kerstjumping in Mechelen Gilles Thomas uit Meise heeft de Kerstjumping in Mechelen gewonnen. In de Wereldbekerwedstrijd stootte Thomas met nog vier andere ruiters door naar de barrages. Na een foutje leek hij de zege te mogen vergeten, maar ook zijn concurrenten bleven niet foutloos.

Gilles Thomas heeft de Nekkerhal in Mechelen doen ontploffen. Tijdens de Wereldbekerwedstrijd op de Kerstjumping kon hij zich met Qalista – en dus niet zijn toppaard Ermitage Kalone – plaatsen voor de barrages. Daarin moest de Meisenaar het opnemen tegen vier andere combinaties. Na een foutje bleek Thomas de zege te mogen vergeten, maar ook concurrenten Marcus Westergren, Patrick Stuhlmeyer en Willem Greve bleven niet foutloos.

Als laatste was Daniel Deusser aan de beurt, maar ook de Duitser maakte een fout. Toen bleek dat Thomas de snelste tijd van de vijf finalisten neerzette, ging de Nekkerhal uit zijn dak. Voor eigen volk won de Meisenaar zijn eerste Wereldbekerwedstrijd uit zijn carrière.

Meest bekeken

Mobiliteit

Vergunning voor bouw Colruyt in Ternat vernietigd

maa 29 dec
Gezin urenlang gegijzeld in Ternat
Justitie

Politie pakt in Londerzeel drie vermoedelijke inbrekers op: “Wagen vol verdacht materiaal”

Dries Van Langehove
Justitie

Parket-generaal Hof van Cassatie: “Geen reden om veroordeling Van Langenhove te verbreken"

Mobiliteit

Brusselse burgemeesters hekelen overvliegende vliegtuigen, federale ombudsman: “Gevolg van uitzonderlijk weer”

maa 29 dec
Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden
Sport

Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden: “De avond geeft de magie”

maa 29 dec

Meer nieuws uit de regio

Het zijn drukke tijden voor traiteurszaken
Samenleving

Drukke tijden voor traiteurs: “Veel kreeft en wild op het menu”

Een kandidaat-chauffeur voor de Responsible Young Drivers legt een rijtest af met iemand van rijschool Traffix in Meise
Mobiliteit
Samenleving

Responsible Young Drivers opnieuw paraat op Nieuwjaarsnacht: "Maar eerst rijvaardigheden chauffeurs testen"

zon 28 dec
Het sluikstort langs de A12 in Meise os opgekuist
Samenleving

Groot sluikstort aan Neromhof in Meise opgeruimd

Graffiti die de burgemeester van Meise en de politie bedreigen
Samenleving
Justitie

Burgemeester Meise dient klacht in tegen man die bedreigende teksten in graffiti spuit

zat 27 dec
Het nieuwe politiebusje van de politiezone KLM
Samenleving

Wagenpark politie KLM breidt uit met commandowagen in battenburgpatroon: “Zo kan niemand zeggen ‘Oei, ik heb de politie niet gezien”’

zat 27 dec