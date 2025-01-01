Het nieuwe politiebusje van de politiezone KLM

Wagenpark politie KLM breidt uit met commandowagen in battenburgpatroon: “Zo kan niemand zeggen ‘Oei, ik heb de politie niet gezien”’

Het wagenpark van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) heeft er een gloednieuwe Mercedes Sprinter bij. Die zal onder andere worden ingezet als bureau- en verhoorruimte tijdens controles. De wagen moet zorgen voor een meer efficiënte werking op het terrein, meer veiligheid en minder tijdverlies.

“Onze bureel- en commandowagen is het allereerste voertuig in onze zone met het hippe battenburgpatroon”, meldt de zone KLM. “De wagen is extra zichtbaar, zodat niemand per ongeluk kan zeggen: “Oei, ik had de politie niet gezien”.

De wagen zal vooral worden ingezet tijdens verkeersacties en controles, met als doel minder tijd te verliezen aan administratie, sneller verhoren en verklaringen te kunnen afnemen en efficiënter te kunnen optreden bij incidenten en rampen.

De politie hoopt met de nieuw aanwinst ook comfortabeler te kunnen werken. De wagen zal eerstdaags op te merken zijn in het straatbeeld van de drie zonegemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise.”

