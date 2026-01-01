Feryn en Burgelman winnen Africa Eco Race in hun klasse: “Beloning voor doorzettingsvermogen van Team Feryn Dakar Sport”

In de laatste gechronometreerde etappe verlieten de deelnemers van de Africa Eco Race Mauritanië en reden ze Senegal binnen. Cédric Feryn en Bjorn Burgelman reden de negende tijd in het algemeen klassement. Voor het eerst in dagen konden ze zonder technische problemen rijden. “Het was eigenlijk een mooie rit, uitgetekend op zandpaden tussen de bomen”, zegt Cédric Feryn. “De navigatie was best moeilijk, maar Bjorn heeft dat prima gedaan. Ik ben blij dat we aan de finish zijn. We hebben de voorbije dagen zoveel pech gehad, maar we zetten alles op alles. We wilden niet alleen volhouden voor onszelf, maar ook voor mijn papa en Koen Wauters die de race moesten verlaten. We mogen als winnaar van onze klasse het podium op. Ik ben blij dat ik onze mecaniciens iets terug kan geven voor hun harde werk en hun doorzettingsvermogen”, aldus Feryn.

In het bivak van Mpal was de sfeer na de etappe opperbest. “Ik zei bij de start dat we het rustig zouden aanpakken, maar na een paar kilometer had ik door dat Cédric het nodig vond om na de voorbije dagen goed door te sjezen en dat is wat we gedaan hebben. Morgen gaan we richting Lac Rose. Het was de bedoeling om dat met drie wagens te doen, maar helaas mocht dat niet zijn. We wilden absoluut Dakar halen en dat hebben we gedaan. Alle miserie is vergeten, vanaf nu is het genieten”, glimlacht Bjorn Burgelman.