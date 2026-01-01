Koen Wauters en Tom De Leeuw geven na koprol op in Afrika Eco Race
Het avontuur van de Afrika Eco Race zit erop voor piloten Koen Wauters en Tom De Leeuw van Team Feryn Dakar Sport uit Kapelle-op-den-Bos. Na een weekend waarin ze de overgangsetappe nog op hun naam mochten schrijven, geeft het team op. "Einde van de 7de rit en einde van de rally," aldus Koen Wauters. "We zijn van de hemel naar de hel gegaan." Een onverwachte steile duin deed hen na een goeie start de das om. De racewagen maakte een koprol en is zodanig beschadigd dat het niet veilig is om verder te gaan.
"We hebben super goed gereden, super goed genavigeerd en waren 3de na zo'n 300 kilometer", vertelt Wauters. Maar toen kwamen de duinen en ging het fout. "We reden een een steile duin naar beneden en gingen daarna een kleine helling op. Maar ik had nooit verwacht dat daarachter een nog steilere duin zou liggen. Ik had net te veel snelheid, waardoor onze wagen op het dak is beland."
De beveiligingskooi in de wagen heeft z'n werk gedaan, Wauters en De Leeuw geraakten niet gewond. "Maar het is niet meer veilig om te rijden. Als we nu nog eens overkop gaan, stort de wagen volledig in. Dus dit is niet meer verantwoord," besluit Wauters.
Cédric Feryn en Bjorn Burgelman van Team Feryn Dakar racen moedig verder met als doel Dakar te bereiken. In de stand zijn ze 12de algemeen en nog steeds 1ste in hun klasse.