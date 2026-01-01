Overgangsetappe verloopt rustig voor Feryn Dakar Sport: "Belooft een pittige maandag te worden"

Na een verkwikkende rustdag moeten de twee teams van Feryn Dakar Sport opnieuw aan de bak. De zesde etappe wordt een overgangsetappe genoemd en brengt de racers van Dahkla naar Mauritanië. “Het was een saaie etappe waarbij je 90 procent van de tijd voluit moest gaan, om in de resterende 10 procent op te letten dat je op tijd van het gas ging want anders zou dat minder aangename gevolgen hebben gehad", zegt Koen Wauters. "Voor de tweede keer in deze rally winnen we onze klasse, dat is leuk. Tijdens zo’n korte en snelle etappe kan je weinig of geen terrein goedmaken. We hebben wel een goede startpositie voor de etappe van morgen. Het belooft een pittige maandag te worden met veel kilometers, moeilijke navigatie, duinen en kamelengras."

Ook Cédric Feryn en Bjorn Burgelman zijn opnieuw de beste in hun klasse. “Het was een lange dag met wat gedoe aan de grensovergang waar alles en iedereen wat werd opgehouden. Nadien hebben we nog eens twee uur moeten wachten vooraleer we van start konden gaan. Veel wachten dus en weinig spanning tijdens de etappe die op snelle zandpaden werd gereden met hier en daar een verraderlijke put of een jump. Je moest wel constant bij de les blijven”, zegt Cédric Feryn.

Feryn en Burgelman staan twaalfde in de stand. Wauters en De Leeuw staan tiende in het algemeen klassement. Vandaag hebben de racers 462 kilometer voor de boeg. Het is de op één na langste etappe van de rally, waarin de deelnemers koers zetten van Chamo naar Aïdzidine.