Werken aan nieuw bosparkgebied ‘De Groene Kom’ gaan van start

“Met het nieuwe centrumpark creëren we een echte ontmoetingsplek in het centrum van onze gemeente,” zegt Edward De Wit (CD&V, schepen van openbare werken). “Het project combineert natuur, spel en waterbeheer en toont hoe we als gemeente inzetten op een leefbare, groene en toekomstgerichte omgeving voor jong en oud.”

“Met dit project komen we een duidelijke vraag van onze jongeren tegemoet: meer open ruimte in het centrum waar je even tot rust kan komen”, vult burgemeester Mathias Diricx (CD&V aan. “We hebben beloofd te investeren in groen en dat doen we nu ook, in het hart van onze gemeente. Het nieuwe park wordt een plek waar iedereen – jong én oud – kan ontspannen, spelen, elkaar ontmoeten en genieten van extra ademruimte. Zo bouwen we stap voor stap aan een duurzamer, leefbaarder en groener Kapelle-op-den-Bos.”

Zo speelt het bosparkgebied volgens burgemeester Diricx een belangrijke rol in het opvangen en beheren van overtollig regenwater. “Bij hevige neerslag zal water uit het centrum – onder andere afkomstig van de heraanleg van de Mechelseweg–Marktplein en toekomstige projecten – waar mogelijk naar deze site worden geleid”, vertelt Diricx. “Zo draagt het park bij aan een klimaatrobuste en toekomstgerichte inrichting van de gemeente. Conform het RUP Bospark wordt op de locatie van de voormalige technische loods ook een woonfunctie geïntegreerd, zorgvuldig ingepast in de groene omgeving. Tijdens de werken kan er tijdelijk hinder zijn, voornamelijk bij leveringen. Het grondtransport wordt echter zoveel mogelijk beperkt door maximaal in te zetten op hergebruik van materialen op de site zelf. De werken zouden afgerond moeten zijn tegen de zomer.”