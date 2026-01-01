Burgemeester sluit twee cafés van zelfde eigenaar: “Klachten over overlast en ontbrekende vergunningen”

Café Omnibus werd eerder al in november 2024 door toenmalig burgemeester Hans Bonte (Vooruit) voor onbepaalde duur gesloten wegens illegale activiteiten. Er waren meldingen van overlast, vermoedens van cocaïnegebruik, zwartwerk en een zware vechtpartij. “Daar bleek iemand te werken die de Schengenzone niet eens mocht binnenkomen,” vertelde Bonte. “Hij deed daar blijkbaar de boekhouding en werd opgepakt door de politie. Daarnaast was er sprake van een zware vechtpartij en werden er sporen van cocaïnegebruik gevonden.”

Huidig burgemeester De Ro erfde het dossier van zijn voorganger. “Die sluiting was kort bij mijn aanstelling als burgemeester, maar na het verstrijken van de termijn mocht het café opnieuw openen omdat er geen nieuwe feiten waren vastgesteld,” stelt De Ro. Omdat er uiteindelijk toch weer problemen werden vastgesteld op beide locaties, besliste het stadsbestuur opnieuw tot bestuurlijke sluiting over te gaan. Over de details kan De Ro geen verdere toelichting geven. “Dat maakt deel uit van een vertrouwelijke procedure.”

Permanente sluiting

De sluiting van Omnibus dateert van 3 december. Café New York werd al op 23 oktober gesloten door de burgemeester wegens overlast. Hier kwamen volgens De Ro ook veel klachten binnen. “Het ging vooral om hinder en overlast in de buurt,” aldus de burgemeester. “Om die reden kregen ze niet de nodige exploitatievergunning. De sluiting is dan ook permanent. Voor beide cafés geldt dat ze eerst opnieuw een exploitatievergunning moeten aanvragen voor een eventuele heropening mogelijk is.”

De eigenaar van de cafés heeft in principe zestig dagen de tijd om beroep tegen de sluiting aan te tekenen bij de Raad van State.