Medewerkers van het Jan Portaelsziekenhuis krijgen info over het leasen van een fiets

AZ Jan Portaels zet in op duurzame mobiliteit met fietslease: "Gezond voor lichaam en geest"

Het AZ Jan Portaels Vilvoorde zet in op duurzame mobiliteit en biedt medewerkers daarvoor de mogelijkheden van het leasen van een fiets aan. Momenteel bouwt het ziekenhuis een nieuwe vestiging vlakbij het station van Vilvoorde, waar connectie is met verschillende buslijnen en fietssnelwegen. Maar nu al kunnen medewerkers mits het inleveren van hun eindejaarspremie intekenen op fietsleasing.

Eind 2024 werden de contouren voor fietslease in de zorgsector definitief vastgelegd in een gelijknamige CAO. Het AZ Jan Portaels informeerde de werknemers over de mogelijkheden en voorwaarden daarvan. Tientallen geïnteresseerde medewerkers en artsen maakten tijd vrij voor de infosessies.

“Richting Vilvoorde rijden kan een uitdaging zijn, zeker tijdens de spitsuren. Ik speel al langer met het idee om eens wat vaker de fiets te nemen. Dankzij de fietslease is de drempel nu veel lager om te investeren in een goed alternatief voor de wagen. Ik vermijd de files, heb tegelijk lichaamsbeweging én draag mijn steentje bij aan een gezondere omgeving,” klinkt het bij één van de medewerkers.

Het ziekenhuis introduceert de fietslease niet alleen omwille van de financiële voordelen en de duurzame mobiliteit die het is. “Als gezondheidsorganisatie zet het ziekenhuis al jaren in op preventie en welzijn. Bewegen helpt om lichaam en geest gezond te houden. Dat zeggen we dagelijks meermaals tegen onze patiënten. Nu brengen we dat ook zelf in de praktijk,” stelt HR-directeur Mariken Minjauw die samen met haar team de fietslease faciliteert.

